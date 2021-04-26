仁愛鄉長吳文忠涉及收賄，一審判刑18年6月，即將停職、派任代理人。前立委林春德26日率20多位地方人士到縣府，建議指派具有原住民背景的人選代理鄉長；縣長林明溱表示，為了地方整體發展，他會慎重考慮。

仁愛鄉長吳文忠涉及貪瀆案，被羈押期間，縣府先後指派前觀光處長王源鍾、原住民族行政局副局長石尊仁代理鄉長職務；吳文忠交保後，3月4日復職，不到2個月，4月22日一審判決結果出爐，仁愛鄉又得派任代理鄉長。

吳文忠一審判決有罪，依規定縣府必須指派代理鄉長；前立委林春德、前鄉長江子信、前鄉長陳國雄、仁愛鄉農會總幹事戴錦稔、鄉代表及村長聯誼會代表等20多人，聯袂到縣府陳情。

林春德說，關於仁愛鄉代理鄉長問題，他們專程到縣府表達意見，請縣長林明溱重視地方人士的聲音，因為，過去縣府派仁愛鄉代理鄉長，由於代理人沒有原住民背景，地方出現不同聲音，希望縣府重視這個問題，並且建議代理鄉長除了要有原住民背景，也要有相關行政經驗，才能帶動仁愛鄉發展。

林明溱表示，仁愛鄉有很多建設要推動，包括力行產業道路整建、鄉農會對面土地建設案、清境高空步道興建停車場及基層建設等，都需要有經驗的人配合，因此，對於代理鄉長人選，他會以仁愛鄉整體發展為前提，慎重考慮。

(中時 )