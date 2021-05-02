彰縣府表揚38位模範母親，縣長王惠美一一頒獎。（吳敏菁攝）

這次表揚，年紀最大模範母親99歲的田中簡魏母，還很會打電動玩具。（吳敏菁攝）

彰縣府表揚38位模範母親，永靖鄉高羅秀珍次子國中時誤交損友，深受毒害，丈夫也罹病而終，高羅不放棄，20多年來不離不棄陪伴，母愛喚醒浪子回頭，兒子投入反毒演講還寫書，這次獲頒模範母親，很感動地說，「不放棄就有希望，我就是相信兒子啊」。

縣長王惠美一一為模範母親頒獎，說起每位模範母親背後都有非常感人的故事，年紀最大田中簡魏母已經99歲，超會打電動玩具，帶給子孫歡笑，彰化市甘翠卿栽培3子女和媳婦、女婿都都在美國從事醫師工作，夫婿也是彰化婦產科醫師，她教職退休後，投入公益慈善活動，為促進婦女權益、性別平權努力不懈。

永靖鄉的高羅秀珍，逆境中長大，育有3子1女，次子卻在國中誤交損友，深受毒害，多次進出監獄，丈夫也罹病抑鬱而終，看著孩子身囚毒海，夜夜淚以洗面，不少親友都看不下去，相勸「一碰毒人生就去了了啊，妳給伊放棄算了，妳其它3個兒子都很優秀啊」。

高羅秀珍怎麼一個都不想放棄，進出監獄，悉心開導，暗夜裡失眠哭泣，「我不支持他，誰支持他，我就是相信他有一天會走出來」。

這次獲頒模範母親，次子高肇良感動地說，少年不懂事，毒癮發作很難忍，但痛苦到不能再痛苦的時候，媽媽都在身邊，沒有責任，看著媽哭腫的眼皮、變白的頭髮，心裡很自責，「媽媽很苦了，不能再讓媽媽的心受傷」，媽媽的愛給了他力量，終於戰勝毒品桎梏。

「偉大的母愛像魔法」，高肇良曾榮獲總統接見表揚旭青獎，反毒真英雄獎，寫下「阿良的歸白人生」反毒專書，媽媽的堅定，挽回了浪子的重生。高羅秀珍其餘子女也都個個奮發，創業有成。

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(中時 )