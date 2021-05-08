1名家長在網路上表示，他就讀幼兒園的兒子在班上喜歡調皮搗蛋，經常扯同學的褲子裙子，還會模仿卡通人物露下體，班級老師將此行為寫在聯絡簿告知他，但他卻認為只是孩子們互相打鬧，甚至抱怨老師「自己思想邪惡才在那邊大驚小怪吧」，認為老師沒本事教導孩子才來告狀；原PO誇張態度也遭網友狠酸「真是上樑不正下樑歪」。

1名家長在臉書「爆料公社」發文抱怨，他的兒子生性調皮，平時在幼兒園經常搗蛋作弄同學，有時會扯男同學的褲子、拉女同學的裙子，甚至會在班級中公然露出下體，但他認為「有哪個孩子不是調皮搗蛋長大的」、「他這麼一個小小孩會懂？他只是好奇想跟同學玩而已好嗎！」

該家長說，幼兒園老師陸續將兒子的行為寫在聯絡簿告知他，稱兒子在班上打人、作弄人的行為已影響全班，他則回嗆「小孩在玩拉拉扯扯的，有必要這麼誇張說我兒子打人？」，還說「你們這些大人，自己思想邪惡才在那邊大驚小怪吧！」認為是老師沒有本事教導孩子，管不動孩子才寫聯絡本告狀家長。

該家長一副錯不在己，又將責任推給老師的態度讓一大票網友看不下去，留言怒批「真是完美示範何謂上樑不正下樑歪」、「有問題的是不管教孩子的恐龍家長，家長先去看醫生吧」、「蠟筆小新看太多是不是，野原美冴都比你會教欸！」「你這種家長麻煩包包回家，也不要讓小孩出來禍害」。

(中時新聞網)