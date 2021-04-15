大陸蘇州一名51歲的孫姓男子一個月內打了23通求救電話，稱自己呼吸不順、心臟不舒服，不過每當救護車將他送往醫院後，不等醫護人員辦理手續，就會離奇消失，讓院方驚恐萬分，只好報警向警方求助。

綜合陸媒報導，蘇州太倉市一家醫院上個月初接到一通孫姓男子的求救電話，對方在電話中語氣急躁的聲稱自己心臟不舒服，呼吸也不順，急需要救援，院方隨後也緊急趕往現場，不過孫男卻突然表示該間醫院條件不行，強烈要求救護人員將他送到太倉市區的人民醫院或中醫院做檢查，救護人員只好順應對方要求，將孫男送往太倉市區醫院。

沒想到，就在醫護人員辦理交接手續時，孫男卻憑空消失，而接下來的一個月內，醫護人員每隔2天就會在晚上接到孫男的求救電話，但是每次將其送到醫院，對方就會離奇消失，累計達23次。

日前他又撥打了急救電話，醫護人員擔心孫男遭遇困難，於是偕同警方趕往其家中，但孫男這次卻避而不見，甚至聲稱自己的病好了，面對員警詢問，也語無倫次的無法自圓其說。

後來警方透過監視器畫面發現，孫男每次從醫院悄悄離開後，便跑到太倉市區附近酒吧，喝人家剩下沒喝完的殘酒。這才知道，原來無業在家的孫男，因為經濟困頓，所以才會想出裝病的辦法，將救護車當成計程車，專車接送他去市區的酒吧飲酒。目前孫男已被警方處以行政拘留。

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