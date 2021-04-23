貓界音樂家！加拿大安大略省有一名主人，養了一隻黑白斑紋的貓，一天她聽到房間傳來鋼琴聲，但詭異的是，房裡根本沒有人，讓她憂心的靠近查看，意外發現愛貓的特殊專長，牠竟拱起背認真的「彈鋼琴」，看起來像是人類，讓主人又驚又喜，

22歲女飼主赫斯(Merike Hess)養了一隻黑白斑紋的貓「Roo」，與父親居住在安大略省多倫多市，日前她在家時發現，房間竟傳來一陣陣鋼琴聲，但當時房裡根本沒有人，讓她覺得非常奇怪，便走近查看，沒想到竟看到愛貓趴在鋼琴上彈奏，她趕緊拿出手機拍攝。

影片中可見，「Roo」不是整隻站在鋼琴上亂跳，而是拱起來背並站在座椅上，前肢放在琴鍵上彈奏，看起來像懂譜一樣，演奏出音樂，而赫斯看到後非常吃驚，對於愛貓可愛的舉動，忍不住笑說：「牠正在即興演奏，好偉大的創作啊！」。

影片曝光後，累積100萬觀看次數，不少人笑著說「這一隻貓是莫札特轉世嗎？」、「雖然很厲害，但如果是在半夜第一次聽到這個聲音，可能會被嚇死」、「牠前世應該是鋼琴家」、「太好聽了！想去聽牠的音樂會」、「貓鋼琴彈的比我還好……」、「這隻貓太有才，是送去哪間音樂學院學的？」。