不少家長對於性教育避之唯恐不及,尤其是每當孩童問父母「我是怎麼出生的?」總讓不少人傷透腦筋,不知該如何開口解釋,因此若是有合適的繪本,讓孩童有一定的基礎認知,就能解決這項難題。不過英國就有一名媽媽不滿性教育繪本太過「誠實」,掀起兩派網友論戰。

根據《鏡報》報導,英國一本適讀年齡為5到7歲的性教育繪本《小威向前衝》(Where Willy Went: The Big Story of A Little Sperm),日前成了網友熱議焦點,內容描述小精子威力住在布朗先生身體裡,必須擊敗3億個精子才能抵達珍貴的卵子。

He lived inside Mr Browne. pic.twitter.com/Ee5X73gBqe — jason melville (@jasonmelville2) May 31, 2015

不過一名英國媽媽不滿繪本內容太過誠實,便拍下繪本內容PO網抱怨,畫面中可見,在全身光溜溜的布朗先生旁邊,有箭頭指著他的生殖器說「精子威力住在這裡」,這一幕讓原PO相當不滿,「我想買一本新的故事書給女兒,但卻在兒童區看見這本繪本」,她認為這樣的內容不適合孩童閱讀,卻被放在書架上,並補充說明,「我們想買的是別套故事書,所以別擔心。」

貼文一出隨即掀起網友兩派論戰,一名媽媽激動表示「天啊這真的是一個合適的教材嗎?而且它竟然還擺在兒童區!這個世界到底是怎麼了?願老天保佑小孩」;不過也有人認為並無不妥,「這到底有什麼問題?」、「我的孩子們很喜歡這本書,我唯一不能接受的是把精子取名為威力,但總有人喜歡」。