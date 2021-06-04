美國密西根州底特律「密西根中央車站」1988年遭廢棄，直至2018年被福特汽車買下，並計畫改建為創新中心，豈料日前工人在進行施工時，意外發現了一個瓶中信，隨即他們將其交給相關單位，發現這是一封來自1913年的問候信。

98-year-old message in a bottle found at Ford construction sitehttps://t.co/PcKMbnuxRK — Fox News (@FoxNews) June 1, 2021

根據《福斯新聞》報導，擁有百年歷史的「密西根中央車站」(Michigan Central Depot)，在2018年被福特汽車買下，並動工改建成創新中心，作為多用途園區，其中包括福特汽車的自動駕駛業務部門和辦公室，將可容納5千名技術人員，預計於2022年完工。

日前工人施工時，意外發現了一個玻璃瓶，瓶裡放有捲起來的泛黃紙張，隨即聯繫相關單位，而將紙攤開後發現，信上寫著「來自1913年7月的問候」，署名者為霍根(Dan Hogan)與史密斯(Leo Smith)，且瓶身還印有1913年7月19日的製造日期。

而瓶身的製造日期正是「密西根中央車站」1913年的施工年份，進行研究的負責人坎波(Dave Kampo)推測，這可能是當時的工人所留下來的，「我認為，瓶子會被留在那裡，他們就是希望有人在未來能夠找到它」，而這一個瓶中信是現場200多件文物中，唯一一個帶有訊息的物品。