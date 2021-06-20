恐怖片《厲陰宅3：是惡魔逼我的》已在全球多國上映，然而近日在印尼放映的時候卻傳出驚悚意外，一名女子日前到電影院看電影，豈料中途卻突然發出淒厲慘叫，狀態就像是「被附身」一樣，電影院只好緊急開燈、暫停放映，並派工作人員上前關心，在場所有觀眾都被嚇壞了，而這段事發經過被PO上網後也引起話題。

根據《雅加達郵報》報導，事發當時勿加泗市（Bekasi）某間電影院正在放映《厲陰宅3：是惡魔逼我的》，然而有一名女觀眾卻在電影放到一半時，突然發出淒厲慘叫聲，而且在劇情不恐怖的地方，女子的尖叫聲也沒有停止，整個人看起來就像是「被附身」一樣，讓在場所有人都嚇了一大跳。

電影院工作人員發現異狀後，也急忙開燈、暫停電影播放，並上前關心女子的狀況，察覺她似乎有些不對勁，一直不斷在喃喃自語還無視他人，最後工作人員只好護送她離場，讓電影繼續播放下去，而女子後續情況則不得而知。

一名目擊者將這段看電影時遇到的意外插曲全程錄了下來，PO到TikTok上分享，她也透露自己其實早就聽到這名女子的尖叫聲，「我不知道她是不是被附身了」；影片曝光至今已經超過250萬觀看次數，詭異的巧合引發網友熱議，紛紛留言：「氛圍太真實了，幫電影的恐怖程度增加不少」、「我如果在電影院肯定會嚇死」、「這看起來更像是恐慌發作，就像有人在看《小丑》的時候癲癇發作一樣」。