疫情尚未和緩，全國三級警戒延長至7月12日，全台電影院面臨停業2個月的窘境。其中位在全台灣戲院密集度最高的西門町電影院業者，不約而同希望影院早日恢復營運；相較之下，資源較少的獨立戲院則急找生路，盼望能撐到影院重啟的那刻。

不同於連鎖戲院，位在中台灣的南投戲院，今年迎來第100周年，是全台唯一仍在營運的百年戲院。傳承3代的戲院是在地人的共同回憶，戲院撐過921大地震，也有信心熬過疫情的低谷。35歲的第3代老闆蔡杰峰於今年正式接手，返鄉拚老戲院轉型的他，剛好在疫情尚未嚴峻時翻新戲院，清爽空間加上便宜票價，成功找回家庭客及年輕觀眾，原訂在6月舉辦正式的開幕活動，豈料因此無限延期。

南投戲院關閉期間仍每天清消影廳。（蔡杰峰提供）

蔡杰峰表示，戲院包含自己在內共8位員工，目前都沒裁員，只是員工都悶在家沒工作，讓他擔心。不過近來南投有出現零星確診者，他也憂心貿然開業會引來風險，「怕萬一有確診足跡的話，到時候可能民眾會不敢來，怕影響戲院給人的印象」。他利用停業期間，把心力放在轉型初期的品牌經營上，在電商推出手工製作的古早味甜在心爆米花，搭配滿額贈電影海報的活動，好味道意外創造新機。