雖然保羅仍在隔離無法出賽，戴文布克又在今天的第二戰遭到對手貝弗利頭擊導致鼻樑受傷，不過，戴文布克依舊堅持在場上奮戰，這樣的作戰精神感染了全隊，佩恩與艾頓非常神勇，尤其是艾頓的準絕殺爆扣更是價值連城，3人帶領太陽104比103擊退快艇，，季後賽9連勝，創下隊史紀錄，西區冠軍系列賽取得2比0領先優勢。

此役雙方拚戰的很激烈，半場打完太陽48比47領先，易籃後太陽一度將差距擴大至9分，戴文布克在持球進攻時遭到貝弗利的頭擊，鼻樑當場血流如注，只能退場治療。

經過短暫治療後布克立刻回到球場，太陽全隊士氣大振，比賽剩下2分57秒布瑞吉斯投進三分球，太陽96比90領先，眼見勝利在握，沒想到不肯認輸的快艇發動反擊，尤其是保羅喬治連投帶罰攻下4分，快艇以11比4攻勢逆轉戰局，反以101比100超前。

從領先到落後的太陽，將希望放在戴文布克身上，而戴文布克也沒讓球隊失望，切入急停跳投一氣呵成，在貝弗利的面前投進超前分，保羅喬治只花不到4秒鐘就帶球快速推進跳投得手，快艇再次要回領先。

擁有最後一擊的太陽並沒有喊出暫停，戴文布克試圖切入，但卻發生致命失誤，逼得教練團只能祭出犯規戰術，將保羅喬治送上罰球線，然而保羅喬治竟然兩罰都失手，給了太陽逆轉機會。

最後7.8秒太陽喊了最後一次暫停，戴文布克遭到對方兩人夾擊，只能將球轉傳給底線的隊友布瑞吉斯在三分線外出手，可惜沒進，球被快艇球員碰出界外，時間剩下0.9秒，克勞德發界外球，艾頓閃過防守球員之後與克勞德聯手以「阿利嗚」空中接力方式雙手灌籃得分，滿場球迷歡聲雷動，雖然留給快艇0.7秒時間，但快艇已沒有暫停可用，只能從後場發球，最終無力回天，艾頓的準絕殺爆扣價值連城，太陽驚險帶走勝利。

佩恩攻下全隊最高29分、9助攻，頭號功臣艾頓24分、11籃板，戴文布克20分、4籃板、6助攻，薩瑞奇11分。

快艇功虧一簣，保羅喬治26分、6籃板、6助攻，雷吉傑克生19分、5籃板，祖巴茲14分、11籃板，肯納德10分。