存入銀行的錢竟消失！大陸山東棗莊一名婦女2009年時，將100萬人民幣（以下同，約新台幣430萬元）存入棗莊農商銀行，豈料5年後想將錢取出來時，卻發現存款裡只剩下1元（約新台幣4元），她因此氣得提告，豈料銀行卻認為，雙方沒有儲蓄合約關係，更指婦女持有的存摺是偽造，讓她聽了更是難以接受。

根據《瀟湘晨報》報導，山東棗莊一名孫姓女子在2009年7月，將50萬元（約新台幣216萬元）存入恒泰農村合作銀行存入50萬元，同年9月又存入50萬元，而恒泰農村合作銀行在2014年進行改制，並改為棗莊農商銀行，孫姓女子在同年欲取錢時，卻發現存摺裡只剩下1元，讓她當場崩潰。

孫姓女子氣得將棗莊農商銀行告上法院，不過棗莊農商銀行對此則稱，與對方不存在儲蓄合約關係，甚至指女方持有存摺為偽造的，不過經棗莊市公安局調查，認定並未有證據證實孫姓女子有變造金融票據的行為，且依據警方偵查資料顯示，可認定孫姓女子曾在棗莊農商銀行存入100萬。

法院最終判決，棗莊農商銀行薛城分行須向孫姓女子支付存款100萬元，以及相應的利息。此事件曝光後，也讓不少人直呼誇張，紛紛表示「官司打了7年才贏，拿回本來屬於自己的錢，這要是在美國，她可就發了」、「這叫賠償？100萬本來就是人家的，拖著幾年不給，現在終於還錢還成了賠償款，太無恥了」。