隨著全球氣候異常，不少國家除了要面對新冠肺炎疫情外，還飽受極端氣溫之苦。北非國家阿爾及利亞近日也受到熱浪侵襲，這樣酷熱的天氣不僅人類受不了，就連動物也難以承受，當地一名男子在沙漠公路開車時，就發現一隻熱暈在路邊的駱駝，急忙上前伸出援手。

綜合外媒報導，本月7日一段影片在論壇《Reddit》上瘋傳，一名男子日前開車駕駛在位於阿爾及利亞撒哈拉沙漠中的某條公路上，當時氣溫高達攝氏60度，途中他看見一隻單峰駱駝疑似被烈日曬到暈倒在路邊，急忙下車救援，並拿著一瓶水餵給牠喝，駱駝很快就將這瓶水給喝光。

網友們見狀都十分不忍心，紛紛留言：「連能夠在極端氣候生存的動物也倒下了…這可不是什麼好兆頭」、「這瓶水對牠來說就像只有一小滴一樣，根本不夠喝」、「我的天啊，可憐的駱駝」、「全球暖化讓我開始考慮是否要生孩子，我很懷疑未來的人類是否還有生存可能」；但也有居住在阿爾及利亞的網友出面質疑，指出當地的氣溫並沒有如PO主所說那麼高，認為他有誇大事實的嫌疑。

駱駝是偶蹄目駱駝科的動物，可分為單峰駱駝和雙峰駱駝兩種，牠們多見於沙漠地帶，能夠在酷暑、嚴寒等惡劣自然環境下生存，且長時間不喝水，然而影片中的駱駝竟癱軟在路邊，可見就連駱駝也無法承受這樣異常的氣候。