受到太平洋高壓影響，全台高溫炎熱，連帶用電量預估再創新高，13日預估最高用電量3830.0萬瓩，預估用電量逼近歷史紀錄。

氣象局預估，13日中午前後宜蘭縣、臺東縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺南市近山區或河谷為黃色燈號。

台電預估，13日預估最高用電3830.0萬瓩，尖峰使用率91%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4173.5萬瓩，預估尖峰備轉容量390.7萬瓩，備轉容量率為8.97%，供電燈號亮出供電吃緊，系統供電餘裕緊澀的黃燈。

回顧12日用電狀況，12日全天各地氣候炎熱，尖峰用電量出現在下午21時22分，尖峰用電量達到3821.2萬瓩，讓實際剩餘備轉容量346.3萬瓩，備轉容量率約9.06%，供電顯示黃燈，整體用電量比起台電預估多出60萬瓩，也讓供電燈號由綠轉黃。

值得注意的是，12日下午2點至3點之間，小時平均負載來到「3798.40萬瓩小時」，比起歷年最高紀錄的3796.87萬千瓦小時，增1.53萬千瓦小時，不僅破歷年紀錄，也讓供電十分吃緊。台電說，整個小時用平均電量增加，代表供電端必須十分警戒，做好機組調度順利度過供電尖峰。