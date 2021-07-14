「雞排妹」鄭家純今（14日）被周刊爆，與大她10歲的「保時捷男」互動親密，甚至傳出男方其實有正宮未婚妻，原定在9月結婚，對此，雞排妹稍早在臉書還原與保時捷男相識過程，強調她不想被認為是第三者，雞排妹承認，對方會喊她老婆、也會討論結婚或生小孩，不過雞排妹強調，她都沒答應，最後，雞排妹向正宮喊話：「希望妳發洩到此就好」。

雞排妹發文開頭就點名正宮「A女妳好，我確實不知道妳的存在，但我也不想被認為是第三者」，雞排妹承認：「他是會和很多網公網婆一樣叫我老婆沒錯，也會和我討論結婚或生小孩，甚至問我要不要陪他家人吃飯」，不過雞排妹強調，她都沒答應。

鄭家純臉書全文。（圖／取材自鄭家純臉書）

雞排妹表示，和保時捷男已認識4、5年，兩人相處後就有共識要珍惜對方「兩個怪咖建立起來的信任關係，完全理解對方的一舉一動，是有感情和信任，卻沒有佔有慾的」，透露彼此遇到人生低潮，會互相支持、幫助，雞排妹大讚對方的智商、能力和待人處事極佳，不過雞排妹強調，雙方不在意各自的交友世界、平時不常見面各過各的。

雞排妹否認自己是第三者，她最後也向正宮A女喊話：「可能妳還在情緒中，所以接記者電話受訪了，因為妳的回應而出現的新聞標題，對我和他來說是非常小的事」，雞排妹對A女說：「目前為止覺得妳很有分寸，雖然我跟他沒有吵過架，但看過他對別人發火，希望妳發洩到此就好。」

雞排妹發文引發網熱議，對此，她則強調，發文是理性的說明私事「相信她看完後會早日走出難過情緒，如果我被罵一罵會讓Ａ女心情好一點也ＯＫ。」