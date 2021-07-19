東京奧運中華代表團今天(19日)搭機赴日，世界球后戴資穎在社群媒體留言，懷念長榮航空，可以搭商務艙，引起輿論譁然，蔡英文總統和教育部也紛紛為此道歉。國民黨立委林為洲直言，當他看到戴資穎PO出的照片時，感覺鼻子有點酸酸的，同時他還發現同行官員竟搭乘商務艙，並質疑「到底是誰要去比賽？」

針對戴資穎今天在IG上PO出搭乘經濟艙出戰東奧，並表示懷念商務艙的動態，林為洲晚間在臉書上表示，「看到這照片，怎麼感覺有一點點鼻酸酸的，小戴絕對是拿金牌的可能人選，官員坐商務，選手坐經濟，到底誰要去比賽？給選手充份休息，做好準備，不對嗎？」

林為洲認為，疫情期間，不是更應該給足夠的隔離空間，而商務艙不是更符合需求？「包機座位不夠，那就多包一班，花不起嗎？更何況部長、總統都早已承諾過了」。

網友們也留言回應，「戴資穎加油，回台灣粉絲給妳惜惜」、「這是目前最為真實的 官員寫照！一面照妖鏡 一覽無遺」、「別想太多，委員你說的那些人，承諾跟屁沒兩樣，聽聽就好」、「對選手根本不尊重」。

此外，針對這次爭議，總統蔡英文在臉書上回應，她曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則，對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，她必須要表達歉意。