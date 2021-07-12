西北雨強襲！劇烈天氣防災防中暑 戴立綱揭各地區雷雨時段

中央氣象局宣佈，今（12）日多處縣市山區為高溫警報，屏東縣山區和河谷有連續出現36度的高溫機率，因為午後對流雲系旺盛，在桃園、新竹、苗栗、南投地區及中南部山區，亦有局部大雨發生，氣象主播戴立綱接受《中時新聞網》採訪透露，在14、15日以後，太平洋高壓略為減弱，容易發展午後熱對流降雨，戴立綱也提醒大家，雖然午後陣雨可以讓高溫降1至2度，但要特別注意，有時西北雨的瞬間雨量大，甚至有雷擊的情況發生。

有時西北雨的瞬間雨量大，甚至有雷擊的情況發生。(本報資料照片)

戴立綱表示，午後熱對流的西北雨會在14日之後，因太平洋高壓減弱，包含山區和部份平地，尤其是西半部地區，容易產生午後陣雨，同時也提醒東部地區朋友，在日本的太平洋高壓開始往北，風會由正東方吹進台灣，使得宜蘭、花東地區容易在晚間和清晨有短暫雨發生。

戴立綱提到，西北雨的瞬間雨量大，水氣從山區往平地移動時，約於下午四點開始平地會有瞬間大雨發生。而山區則以中南部山區、南投和阿里山，以及高雄和屏東山區容易有午後陣雨，另外平地部分，北部地區水氣從海面進到翡翠水庫上游，不僅如此，台北市的雨下完後才會到陽明山和淡水，中部為南投日月潭，水氣一路往西到台中市區，而南部地區會從台南、高雄和屏東的山區開始降雨，一路往海邊移動。

戴立綱也提醒民眾，北半球因為陽光照射下的海溫和地表，在七、八月會持續高溫炎熱的天氣，因此要注意防曬、防中暑，特別是在務農和戶外工作者，炎炎夏日水份流失蒸發快，水份補充不足容易中暑，也要注意夏季西北雨的出現，小心瞬間雨量和避免雷擊。

(採訪/陳盈臻、剪輯/吳振煌)