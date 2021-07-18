「烟花」颱風生成後，強度持續增強，未來有機會達中度颱風；路徑方面，持續往台灣接近，暴風圈恐釀巨大影響。氣象專家吳德榮提醒，「不能排除烟花直接侵台的機率」，他強調，儘管路徑仍有很大的不確定性，但侵台機率已提高，「威脅絕不可小覷」。

今年第6號颱風烟花，正朝著台灣北部海域前進，根據最新模擬，後天起颱風外圍環流就會為北台灣帶來明顯降雨；周四（22日）、周五（23日）兩天是烟花距離台灣最近的時候。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文指出，由於目前變數仍大，不確定烟花會走到什麼位置，因此風雨程度要視它屆時距離台灣遠近而定，民眾應事先做好防颱準備。

今、明兩天受季風低壓影響，天氣不穩定，桃園以南中午過後容易有強對流發展，甚至伴隨雷擊、強陣風、冰雹等劇烈天氣，氣象局有機會在下半天發布大雨特報或雷雨訊息。今各地氣溫：北部24至36度、中部23至35度、南部23至35度、東部22至36度。