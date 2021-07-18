今年第六號颱風烟花今(18)日凌晨已經生成，由於路徑往南修正，氣象專家、前氣象主播李富城表示，颱風穿越台灣的機率很高，而且強度可能達到強烈颱風，強調是「非常非常大的颱風」，影響台灣機率大增，周二將是關鍵。

2021-07-18 輕度颱風『煙花』會快速增強，逐漸接近台灣近海。下周二是關鍵

根據中央氣象局最新資料顯示，輕度颱風烟花18日14時的中心位置在北緯 23.2 度，東經 132.3 度，以每小時7公里速度，向北北西進行。近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 100 公里。

李富城今天在他的YouTube頻道中表示，各國預報都將颱風路徑往南修正，位置可能指向宜蘭、花蓮地區，他認為颱風接近台灣的期間可能增強為中度颱風，甚至達到強烈颱風，且穿越台灣機率大，致災機率也大增。

李富城指出，目前台灣西側海面上還有一個熱帶系統，由於藤原效應作用，兩個距離不遠的大氣旋渦將互相影響，加上北方太平洋高壓，颱風路徑南偏，因此勢必會往台灣靠近，甚至很有可能會穿越台灣。

至於烟花台灣對台灣的影響，李富城說周二將是觀察關鍵，他認為周五是颱風最靠近台灣的時候，屆時南部高屏地區雨會很大。氣象局預報，目前最快可能在周三下半天發布海上颱風警報、周四上半天發布陸上警報，仍有待觀察。