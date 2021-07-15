對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。（圖取自氣象局網頁）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(15)日苗栗至雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另今天也要慎防高溫， 大台北、宜花東飆36度，外出記得防曬。

今、明兩天台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午苗栗以南地區及澎湖亦有局部短暫陣雨。

午後易有短延時強降雨，中南部地區並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他山區亦有局部大雨發生的機率。

溫度方面，今天各地高溫普遍可到32至35度，大台北盆地，以及宜蘭、花蓮、台東的近山區、河谷、縱谷地區有局部36度以上高溫發生機率，戶外活動請注意防曬，至於各地低溫約26到28度。

紫外線方面，今天金門縣為「危險級」，台中市及南投縣為「高量級」，其他縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，今天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級。