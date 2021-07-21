「天氣風險」指出，烟花戲劇化轉向後，北部、宜蘭地區仍有機會進入暴風圈，尤其中部以北山區須嚴防意大規模、持續性的降雨。(摘自天氣風險粉專)

中颱烟花最新路徑再度往北修正，從原先預計向西直行方向修正為向西北行進，目前移動緩慢，中央氣象局預計於今晚8時30分發布海上颱風警報。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，烟花戲劇化轉向後，對台灣的整體威脅程度有所減緩，但是北部、宜蘭地區仍有機會進入暴風圈，尤其中部以北山區須嚴防意大規模、持續性的降雨。

今年第6號中度颱風烟花今（21日）下午2時位置在台北東方570公里之海面上，中心氣壓約690百帕，附近最大風速每秒38公尺（即每小時137公里），以每小時11轉5公速度，緩慢朝西南西轉西前進。

氣象局指出，受颱風及外圍環流影響，今（21日）晚至明（22）日，台灣北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中南部及東部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲午後有局部短暫雷陣雨，澎湖、金門及馬祖為多雲到晴；沿海空曠處需嚴防8-9級強陣風，且有長浪發生機率。

今年第6號中度颱風烟花今（21日）下午2時位置在台北東方570公里之海面上，以每小時11轉5公速度，緩慢朝西南西轉西前進。(氣象局提供)

天氣風險指出，烟花颱風在週五（23日）前移動緩慢、向西爬行，先前預估週五起將繼續西行，卻急轉向西北，轉向角度有點戲劇化，不過這就是颱風動向的日常。隨著路徑北修後，對台灣的整體威脅程度有所減緩，但北部、宜蘭、各地山區仍需要嚴加防備。

天氣風險表示，根據最新颱風預報路徑，中部以北、宜蘭仍有機會進入暴風圈，風雨在週四（22日）下半天逐漸增加，以週五至週六（23-24日）上半天最為明顯，屆時需注意強風驟雨。

天氣風險提醒，中部以北的山區，是這次颱風最需要注意的地區。由於颱風移動速度緩慢，要特別留意大規模、持續性的降雨，所可能帶來的土石災害。對此，天氣風險公司總經理彭啟明表示，雖然颱風路徑修正後不會直撲台灣，但仍要留意暴風圈發展，明天北部風雨會更明顯，估計明後天不會放颱風假，但週五晚到週六白天就要留意。