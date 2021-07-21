中颱烟花逼近中，中央氣象局表示，中颱烟花環境有利發展，預估達到中颱上限，是否到強颱還要再觀察，同時今天海警從下午延後到晚上發布，陸警明天下午至晚上有機會發布，範圍包含北部、東北部地區，周五、周六烟花颱風暴風圈涵蓋北部陸地。今晚開始到周四北台灣降雨越來越明顯，周五、周六中部以北、宜蘭地區有局部大雨或豪雨，北部山區雨勢局部豪雨以上，豪雨日雨量可達200毫米。

氣象局預報課長林秉煜表示，烟花颱風在台北東方600多公里，移動緩慢，向西轉西南西方向移動，周五周六接近台灣，預估北轉幅度提早，偏北邊一些，廣東沿海的中颱查帕卡，預估未來減弱為熱帶性低氣壓。

林秉煜表示，烟花颱風所處環境有利發展到中颱上限，是否到強台還要再觀察。預估周五颱風在東方海面，周六到東北方海面，今天海警延到晚上發布，陸警明天下午至晚上有機會發布，還是要看整體預報的影響情況，陸警包含北部、東北部。

林秉煜表示，颱風周五向西北移動，周六到東北邊海面，降雨部分，今天白天都在北部地區有間歇性降雨，今晚到周四北部地區降雨情況越來越明顯，周五到周六，中部以北，宜蘭地區有局部大雨或豪雨，北部山區留意局部豪雨以上，預計豪雨日雨量可達200毫米。

林秉煜表示，烟花颱風移動速度緩慢，隨著北邊太平洋高壓逐漸減弱，路徑可能再偏北，太平洋高壓在減退，往北的機率偏高，要擦過陸地機率減少，中心位置的預測70%都在紅色區域內。而颱風打轉影響時間會拉長？林秉煜表示，周三周四颱風速度較慢，周五週六移動速度較快一點。

氣象局預報員官欣平表示，目前預報顯示，周五、周六烟花颱風暴風圈涵蓋北部陸地，加上環流大、速度慢，當北風灌下來，周四、周五西半部有8到9級強陣風，周六風有可能更大，颱風影響及降雨則是周五、周六最明顯，中部以北、東北部大雨或豪雨、北部山區豪雨以上等級降雨，之後颱風逐漸遠離牽引西南風，把整個低壓帶水氣帶上來，南台灣反而是颱風逐漸離開後降雨顯著，南台灣降雨周五至周日最明顯，雨一直下到下周二，反而後續降雨比北部颱風來還多。