中央宣布自今（27日）起降為二級警戒，新北市長侯友宜、警察局長黃宗仁晚間7時許前往新莊區視察。（新莊警分局提供）

中央宣布自今（27日）起降為二級警戒，新北市長侯友宜、警察局長黃宗仁晚間7時許前往新莊區視察。（新莊警分局提供）

中央宣布自今（27日）起降為二級警戒，新北市長侯友宜、警察局長黃宗仁晚間7時許前往新莊區視察。（新莊警分局提供）

中央宣布自今（27日）起降為二級警戒，新北市長侯友宜、警察局長黃宗仁晚間7時許前往新莊區視察，全市共動員上千名警力，執行疫情降級後首波平寧掃蕩勤務，展現「治安無空窗、防疫不鬆手」的決心，針對疫情同時會每周監測人流、車流。

儘管中央宣布降級，新北市政府仍公告餐飲場所不開放飲食內用，夾娃娃機業、釣魚釣蝦場不開放營業。侯友宜於今日晚間親自前往新北警新莊分局督軍擴檢勤務，先至分局參與勤教後，再率隊前往新北大道與中信街口執行路檢。

侯友宜表示，警察同仁對於防疫工作以及穩定治安方面付出相當大的心力，從傳統市場的攤販防疫宣導、重熱區巡邏、取締未戴口罩、取締群聚、各行業的停業複查、居家檢疫、隔離及確診者失聯協尋、疫苗站的安全秩序維護、疫調工作的投入及各類刑案偵辦，都沒有因為受疫情影響而減低量能。

新莊警分局表示，動員大批優勢警力分別至轄區撞球場、美容按摩場所、八大營業場所等處進行臨檢查察。為確保執勤員警安全，執勤員警皆佩戴基本防護裝備（口罩、護目鏡），並依出勤風險程度搭配相應之防護措施，勤務結束返所後，也需進行人身、裝備及交通工具清消，確保員警健康安全。

侯友宜強調，疫情警戒降級仍不可鬆懈防疫措施，降級過程會採取「階梯式，分階段」調整開放，每星期滾動式檢討，先戶外、再室內、最後才是脫口罩。警方將持續加強各類場所臨檢查緝，更提醒業者應提高警覺，務必落實「第三方警政」的社會責任，勿造成防疫破口，嚴守防疫陣線。