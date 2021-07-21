(22:20更新)中央氣象局發布大雨特報，第6號颱風外圍環流影響，今(21日)晚至明(22)日苗栗以北地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。

烟花颱風海警發布 氣象局最新說明｜2021.07.21

中央氣象局今(21)日20時30分發布第6號颱風烟花的海上颱風警報，氣象局預報中心課長林秉煜表示，颱風路徑偏北移動，未來強度增強，暴風圈也會持續擴大，今晚到明天，北部及宜蘭地區降雨最明顯，花蓮及中南部也有局部短暫陣雨，明天降雨持續，北台灣周四到周六降雨持續，而且越來越明顯，北部山區有局部豪雨發生，周五、周六影響最明顯，要嚴防強風豪雨，周日烟花颱風將向大陸靠近，但受西南風影響，台灣中南部還是有短暫陣雨。

大雨特報。(圖/氣象局)

明（２２）日第６號颱風外圍環流影響，臺灣北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，中南部及東部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲午後有局部短暫雷陣雨，澎湖、金門及馬祖為多雲到晴。西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，請注意。