中央氣象局表示，將於今(21)日20時30分發布第6號颱風烟花的海上颱風警報，並於20時40分舉行記者說明會。

烟花撲台路徑曝！「全台豪雨」最快今晚海警、明陸警 氣象局最新說明｜2021.07.21

中度颱風烟花最新路徑再度往北偏，暴風圈持續擴大中，颱風外圍環流影響，今晚起北北基宜風雨將明顯增強，越晚雨越大，雨勢將持續到周日，預計今晚發布海上颱風警報，明天發布陸警，周五、周六影響台灣最明顯。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，烟花目前位在台北東方570公里海面上，強度略微增強，預估持續向西移動，暴風圈也有擴大趨勢。（取自氣象局直播）

今年編號第6號颱風「烟花」持續往台灣靠近，中央氣象局表示，烟花路徑比早上再稍微往北偏，今(21)日受外圍環流的影響，晚間開始到明天，北部、東北部地區降雨會越來越明顯，周五、周六中部以北、東北部有局部大雨或豪雨，尤其北部山區甚至有局部豪雨等級以上降雨，單日降雨量可能達200毫米以上，如果未來路徑再偏北，對台灣整體的影響程度可能會下降。

烟花颱風逐漸逼近北台灣，為因應颱風可能挾帶的豪雨，台北市環保局全員嚴陣以待，各區清潔隊員加強溝渠清疏工作，做好防颱整備作業。（劉宗龍攝）

至於什麼原因讓烟花颱風90度大轉彎？氣象達人彭啟明解釋，由於北方的高壓的消長，這當中也有複雜的因素，就算颱風沒有直撲台灣，但暴風圈仍會碰觸，仍要留意，北部已經開始感受到風雨了，彭啟明提醒這還是前緣，明天還會更多一點，但暴風圈明天及後天白天仍碰不到陸地，還是沒有到放假與否的問題，周五晚到周六白天要特別留意。