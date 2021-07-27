受到新冠肺炎疫情衝擊，更加深了今年的畢業生找工作難度。一名女性社會新鮮人表示目前面試了6間公司，但沒有收到任何一家的錄取通知，過程中甚至面試官們都會建議她不要緊張，讓她覺得很崩潰，因此上網尋求網友幫助能給出面試不緊張的撇步。

原PO表示自己是應屆畢業生，目前面試了6間公司，卻沒有任何一間錄取她。她也猜測失敗原因，「應該是太緊張了，好幾個面試官都叫我不要緊張、放輕鬆，聽到這個大概有一半機率不會過了」。找工作面試屢屢碰壁，面對求職的困境，她只好上網發文詢問網友該怎麼讓自己面試不緊張。

此文一曝光網友紛紛留言，「想當年我也是一直被面試官說不要緊張，結果面了一年多才找到工作...」、「我也超緊張，完全不能好好說話」。也有網友建議原PO網友「想開一點至少你還面試了6家」，代表原PO的本質應該不差，否則不會有面試的機會。

網友也提出能改進面試的方式，「看看是不是自己履歷不夠吸引人，我面試兩間都有拿到Offer，面試時拿出積極度，沒經驗只能靠積極和自信心贏其他人，加油」、「把常見問題先準備好，自己先念個3-5次，熟悉了面試自然不會緊張」、「我剛開始也跟妳一樣很緊張，不過在面試過20+公司後，我現在面試都滿順利的，一切都靠練習～妳多練習後也可以的，加油喔」。

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