大陸河南鄭州市遭遇有記錄以來最強降雨，致市區目前至少12人死亡，雨勢不止，鄭州防汛形勢依然嚴峻。21日下午3時30分，鄭州市氣象台再次發布暴雨黃色預警信號，預計未來6小時內鄭州市區及所轄六縣市降水量將達50毫米以上。

觀察者網報導，鄭州近日出現罕見持續強降水天氣過程，全市普降大暴雨、特大暴雨。鄭州市的鄭州、登封、新密、滎陽、鞏義五站日降水量超過有氣象記錄以來極值，20日16時到17時鄭州本站降雨量達201.9毫米，超過中國陸地小時降雨量極值。

鄭州市區出現嚴重內澇，造成鄭州市鐵路、公路及民航交通受到嚴重影響，目前，已轉移避險約10萬人，洪災已造成鄭州市區12人死亡。

解放軍中部戰區批準，已調派解放軍指戰員730人。武警官兵 1159人、車輛60餘輛，消防救援隊伍指戰員6760人次、1383車次，民兵690人，沖鋒舟35艘，其它各類搶險裝備25784套參與搶險救援。目前，救援工作仍在進行當中。

據鄭州市氣象服務中心官方微博消息， 21日6時至8時，鄭州出現小到中雨，局地大雨。最大降水量出現在中牟縣的農業公園31.1毫米。

鄭州市氣象台21日下午3時30分再次發布暴雨黃色預警信號：預計未來6小時內鄭州市區及所轄六縣(市)降水量將達50毫米以上。

鄭州市連降罕見特大暴雨，造成鄭州地鐵積水等情況，鄭州地鐵啟動緊急響應機制，全面疏散乘客。

7月20日18時許，積水沖垮出入場線擋水墻進入正線區間，造成鄭州地鐵5號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道列車停運。18時10分，鄭州地鐵下達全線網停運指令，共疏散群眾500餘人，其中12人經搶救無效死亡、5人受傷。