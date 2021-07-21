中颱烟花變胖增強 高屏大雨特報(氣象局)

中央氣象局發布大雨特報，受到第6號颱風烟花外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(21)日高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率。根據氣象局觀測，中颱烟花持續增強變胖增強，預計今天下午有機會發布海上警報，周四白天發陸上警報機率高，影響台灣最明顯時間為周五、周六。

受烟花外圍環流影響，今天北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，下半天到晚上降雨較明顯；中南部多雲到晴，也有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨。氣象局說，周四至周六颱風及其外圍環流影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；周五、周六影響最多、下雨時間久，中部以北、東北部、東部地區及南部山區有陣雨或雷雨，並有豪雨或局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他各地局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

由於烟花路徑稍往北修，海上颱風警報時間往後延，預估今中午前後、下午有機會發海警；至於原本預估今晚到明天清晨發布陸上颱風警報，現在預估周四白天發陸警機率高。預估烟花將以中颱到中颱上限強度影響台灣，也不排除登陸的可能性。

至於第7號颱風「查帕卡」，目前強度正逐漸減弱，是否會併入低壓環流中仍待觀察，烟花和查帕卡相距近1800公里左右，假設查帕卡登陸後仍維持颱風強度，至少相距1000公里才可能互相牽引，也就是藤原效應，目前查帕卡對台灣無直接影響。