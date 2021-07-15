美國最新模擬顯示，日本南方海面至南海的熱帶擾動，最快周日將達颱風強度，從日本琉球東方海面向西北朝東海前進，至於對台灣的影響仍需觀察。中央氣象局表示，明(16)日起至下周日，午後各地都容易有雷陣雨，尤其中南部地區仍有局部大雨或豪雨發生。

颱風來報到？這天是登陸關鍵 氣象局最新說明

根據最新歐洲模擬顯示，今(15)日至下周一，太平洋高壓減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近發展成「季風低壓」的型態，水氣多、大氣不穩定度高，午後容易有強對流發展，伴隨劇烈天氣。各國模式模擬顯示，「季風低壓」東側因有水氣輻合，因此將更有利於熱帶擾動發展。

15至16日定量降水預報。(圖/氣象局)

氣象局指出，明天天氣與今天類似，偏東風影響，東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，清晨至上午受東風地形繞流及海陸風輻合，在中南部地區也有局部短暫雨發生；中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區容易有局部大雨或豪雨發生的機率，其他山區也有局部大雨的機率。

溫度方面，各地高溫普遍可以來到32至35度，其中大台北盆地、宜蘭近山區或河谷及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。

周六至下周日(17日、18日)東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部沿海地區也有局部短暫陣雨，中午過後中南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，留意短延時強降雨、雷擊及強陣風。