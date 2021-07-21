中央氣象局21日表示，中颱烟花移動緩慢，可能在21日晚間發布海上警報、22日下午至晚間發陸警；22日、23日是烟花較接近台灣的時候，中部以北防大雨或豪雨；23日台灣本島才會脫離暴風圈威脅。

氣象局預估烟花強度可能接近中颱上限，未來發展還須觀察。若是遭遇颱風假，疫情指揮中心指揮官陳時中20日已說明，若遇颱風假，COVID-19疫苗快打站將暫停，已預約者資格將保留至下周，民眾重新收到簡訊時可再預約。

中央氣象局21日上午表示，烟花過去移動速度緩慢，預估21日晚間會發布海上颱風警報、22日下午至晚間可能會發陸上警報。22、23日是烟花較接近台灣的時候，尤其23日最接近；22日起烟花暴風圈影響台灣陸地，中部以北、宜蘭地區可能會有局部大雨或豪雨、中部以北山區更可能會有豪雨以上等級的降雨，提醒民眾要特別注意。

氣象局也提醒，在東半部地區（包含蘭嶼、綠島）、恆春半島22、23日容易有長浪；21、22日兩天在西半部地區、馬祖地區、東半部地區可能有8到9級強陣風；預估23日下半天至24日，台灣本島陸地才逐漸脫離整個暴風圈影響。

若是因煙花襲台而放颱風假，將是疫情警戒期間放颱風假的首例，對於疫情期間在家工作的上班族，勞動部日前已出面說明，即便縣市政府宣布停班，在沒有通勤的風險的情況下，不可以「颱風停班」為由拒絕提供勞務，否則企業可視同曠職。

根據1111人力銀行調查數據發現，目前有4成上班族任職的企業因防疫啟動在家工作措施，1111人力銀行發言人黃若薇建議上班族，若是這次在解封前真的碰上「颱風假問題」，擔心家中突發況需緊急應變的上班族，可與公司協商是否申請「不便假」等相關假別，千萬別硬請颱風假，列為曠職可是得不償失。