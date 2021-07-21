中颱「烟花」來勢洶洶，恐影響COVID-19公費疫苗預約平台第三輪的接種，花蓮縣政府21表示配合中央，若疫苗接種期間突遇公告停班停課就會暫停，將保留符合預約資格者權益，並至下一輪預約接種。

花蓮縣政府21日下午舉行例行的防疫記者會，衛生局長朱家祥說，花蓮第二輪疫苗接種共7476人預約，目前已有6841人接種，第二輪接種率達91％，若再加上21、22日的接種數，應可完成任務。第三輪預約截至到22日上午10時，現在已有11532人預約，堪稱踴躍，且多數皆選擇在診所施打，由於醫院還有很多名額，鼓勵鄉親可選擇在醫院接種。

第三輪預約接種將在23至29日開打，隨烟花颱風逼近，中央氣象局估計22日起到25日是影響最大時間，全台有雨且慎防局部豪雨，朱家祥則說，若接種期間突遇公告停班停課，那天疫苗接種就會暫停，而符合預約資格者會保留權益並至下一輪預約接種。

台灣疫情逐漸趨緩，縣長徐榛蔚仍提醒民眾須落實「三部、三要」守則，三不為，不要用手直接拿東西吃、不揉眼、不擤鼻；三要為，全家要打疫苗、規畫家中污染區及乾淨區、勤洗手。她也特別解釋全家要打疫苗，雖然1922目前只有AZ可打，沒得選擇，因為國家沒機會讓你選擇，不過為讓生活能早日步回軌道，拜託只要有機會、有資格就一定要去打疫苗。

另外，21日新增9例境外移入個案，徐榛蔚也向中央呼籲，邊境防疫務必嚴謹，讓費時10周穩定的疫情能持續下去，同時也向中央喊話，疫苗一定要打「國際認證」疫苗，且要讓12歲以上國人都打得到。