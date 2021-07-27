台灣自購的AZ疫苗約58萬劑，傳出今天下午將運抵台灣，對此，行政院長蘇貞昌稍早在臉書證實，政府自購的58萬劑AZ疫苗，中午從泰國曼谷起飛，預計下午三點多抵達。

蘇貞昌表示，我國的第一劑疫苗覆蓋率已經突破27％，請符合預約資格的民眾，盡快前往系統預約接種。也感謝在第一線辛苦幫忙的醫護人員，才能讓整體接種作業如此順利。