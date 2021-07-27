蘇貞昌證實：我自購58萬劑AZ 預計今下午3點抵台 12:152021/07/27 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌稍早在臉書證實，政府自購的58萬劑AZ疫苗今下午抵台。（取自蘇貞昌臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣自購的AZ疫苗約58萬劑，傳出今天下午將運抵台灣，對此，行政院長蘇貞昌稍早在臉書證實，政府自購的58萬劑AZ疫苗，中午從泰國曼谷起飛，預計下午三點多抵達。 蘇貞昌表示，我國的第一劑疫苗覆蓋率已經突破27％，請符合預約資格的民眾，盡快前往系統預約接種。也感謝在第一線辛苦幫忙的醫護人員，才能讓整體接種作業如此順利。 捷克將捐3萬劑疫苗 府：患難見真情的好朋友 民眾黨捐贈1萬支1cc空針 每瓶疫苗可多打2人 #自購 #58 #萬劑 #AZ #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端1個月內取得EUA 國民黨促公開資料 04:102021/07/27 焦點要聞 第3個中東歐國家 捷克贈3萬劑疫苗給台灣 07:252021/07/27 國際 捷克贈台3萬劑疫苗 民進黨立院黨團：善的循環 11:352021/07/27 政治 呂秀蓮牽線幫買疫苗竟遭回「很忙忘了」 藍委一句話嗆爆陳時中 10:182021/07/27 政治 媽祖婆我來向您請安了 萬和宮信眾歡喜心情全都寫在臉上 11:582021/07/27 寶島 江啟臣爆政府擬贈友邦高端疫苗 轟外交部淪「高端國際行銷」 11:532021/07/27 政治 Ola 推出印度第一台國產電動機車 預購破10萬台 11:082021/07/27 科技 雲端發票出包 多發3.7億獎金 04:102021/07/27 金融．稅務 莫德納快過期是「中央規劃錯誤」 蔡壁如：忽視4百萬人需求 08:302021/07/27 政治 捷克捐台3萬疫苗 外交部：患難見真情 09:092021/07/27 政治 民進黨蹭民間買BNT僅獲4％認同 網酸：收割大失敗 10:512021/07/27 政治 政治熱門新聞 今開放第4輪疫苗預約 藥師意外發現一個重大問題 - 政治 桌球教父莊智淵被冷落？網友出征蔡英文臉書 - 政治 年輕人超挺蔡英文？ 郭正亮看完民調嘆：難以理解 - 政治 看完最新政黨民調 他破解網軍操作：民進黨已流失近300萬支持者 - 政治 中性選民擴增 民進黨、國民黨最新支持度曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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