烟花颱風襲台，台中市長盧秀燕參與防汛整備會議。（王文吉攝）

烟花颱風襲台，台中市水利局舉行防汛整備會議。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕視訊和平區長吳萬福。（王文吉攝）

烟花颱風來勢洶洶，台中市長盧秀燕21日前往水利局參與防汛整備會議，並與和平區長視訊，指示各單位加強防救災整備應變，尤其長達1年多沒有颱風侵襲，應加強整備抽水機等防汛機具功能。風雨可能影響快打站施打疫苗作業，盧秀燕授權和平區長吳萬福彈性調整，強調市民安全為最大考量，不會勉強接種。

盧秀燕表示，根據氣象局預報，烟花颱風不會直接侵襲台中市，但部分和平區位於迎風面，雨量可能累積700至1000毫米：盧秀燕視訊和平區長，特別關注土石流、崩塌潛勢區居民的撤離作為，以及疫苗快打站得以彈性調整，強調以市民安全為最大考量。

盧秀燕說，中央昨召集各縣市開會，會中提到，若颱風風雨影響，以致醫療院所、快打站無法進行疫苗施打作業，中央會發布縣市及站別，民眾需重新預約。

盧秀燕，中部地區不會直接被颱風侵襲，若天氣狀況良好，按原定規劃接種，本周至下周是疫苗施打的高峰期，今、明看起來應該沒問題，周六可能受到影響，請市民朋友隨時注意市府發布資訊，以安全為最大考量，不會勉強接種。

台中市政府下午將開設烟花颱風三級應變中心，隨時因應颱風動態提升。盧秀燕強調，天氣難以預測，呼籲市民朋友提高警覺，做好防災準備，市府也會做好相關因應。