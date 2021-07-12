(18:10更新)中央氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（12）日雲林縣山區、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉義地區及台中、台南、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，降雨可能持續至入夜。

【LIVE直播】劇烈降雨長達5天！氣象局最新說明｜2021.07.12

豪雨特報。(圖/氣象局)

氣象局表示，今(12)日各地晴朗炎熱，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，若對流發展得較晚，降雨也可能持續至晚間；溫度方面，各地高溫普遍可以來到32至35度，尤其大台北盆地、宜蘭地區及高屏內陸地區有局部36度以上高溫發生的機率；周三(14)太平洋高壓北抬並向東遠離，天氣變得相對不穩定，東半部、恆春半島有局部降雨出現，其他地區則要注意午後雷陣雨的發展。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，今天全台高溫悶熱，高溫都來到33到35度，其中台東長濱測站測得最高溫36.9度，雲林台南、高雄、屏東、宜蘭等也測得36度以上高溫，明天上述地區仍有局部36度以上機率，要特別留意。

明(13)日各地大多仍為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午間中部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，中午前則要注意高溫悶熱。

林秉煜表示，周三太平洋高壓北抬向東遠離，天氣變得相對不穩定，東半部、恆春半島有局部降雨出現，其他地區則要注意午後雷陣雨的發展。