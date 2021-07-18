午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局下午發布新竹縣、苗中投雲、嘉義縣、南高屏大雨特報，今日高雄、屏東地區以及新竹以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

午後對流旺盛，屏東地區以及新竹以南山區發大雨特報。（翻攝自）

氣象局表示，今天各地仍為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，特別提醒中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，午後外出活動請留意天氣的變化攜帶雨具備用。

氣象局表示，今天高溫各地普遍可以達到32至35度，尤其大臺北、桃園地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動務必做好防曬措施並多補充水分。

原位於琉球東南方海面的熱帶性低氣壓，氣象局表示，已於今天上午8時發展為今年第6號烟花颱風，中心位於臺北東南東方1100公里的海面上，預測朝西北方向前進，今、明天對臺灣天氣尚無直接影響，但其強度有增強的趨勢，後續路徑不確定性仍高，對下週天氣可能帶來不同程度的影響，請持續留意氣象局所發布的最新天氣資訊。