中度颱風烟花來襲，氣象局已發布海上颱風警報，中央災害應變中心二級開設，由於颱風移動速度緩慢，今（23）日中部以北、東北部地區及南部山區有局部大雨或豪雨、北部山區更可能有豪雨以上等級的降雨出現，其他地區及澎湖、金門、馬祖則亦有局部短暫陣雨

氣象局表示，烟花颱風22日移動較為緩慢，今（23）日起颱風將沿副熱帶高壓邊緣以時速8轉13公里朝西北轉北北西前進。受颱風外圍環流影響，北部、東北部已有局部大雨或豪雨發生，中部地區亦曾出現過較大雨勢，沿海地區並已出現8到9級強陣風。

中央災害應變中心今（23日）舉行第五次工作會報。（摘自直播）

西半部、東北部、東部、恆春半島沿海空曠地區及離島有8至10級強陣風，臺灣附近各海面風浪亦偏強，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海仍須注意長浪，提醒沿海作業及活動特別注意安全。

副指揮官、農委會陳副主任委員添壽表示，依據氣象局波浪預測資訊顯示今（23）日台灣周圍海域浪高可能達到5公尺以上，東北角海域浪高達7公尺以上，且本島近岸海域皆有長浪出現，請各級政府持續透過多元管道，呼籲民眾避免到海邊活動，也請海巡人員協同地方政府，進行勸離及開罰處置，以確保安全。

此外，強風降雨持續，對於山區道路通阻、淹水區域、土石流、邊坡崩塌及其他災情，內政部督促豪雨警報區域的地方政府隨時做好災情查通報作業，以利隨時掌握各項災情，使發生之災害得以迅速應變處置。相關災情訊息需透過多元管道提供民眾知曉並預先防範應對。

中央災害應變中心表示，農委會水保局已發布新竹縣尖石及五峰地區2處大規模崩塌潛勢區黃色警戒，請中央及地方政府對崩塌警戒地區提高警覺，保持密切監測及持續落實各項應變措施，並適時啟動各項避災減災措施。