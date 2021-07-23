中度颱風烟花來襲，中央災害應變中心二級開設，至今（23日）晚間9時止，全台傳出144件災情，多為路樹倒塌，未釀成人員傷亡，全台停電戶數一度達到1萬3897戶，尚有165戶搶修中。

氣象局表示，颱風烟花特性為暴風範圍大、移動速度慢，預測23、24日兩天對台灣風雨影響最為顯著，另外，要嚴防北北基桃竹苗、宜蘭平地及山區有局部大雨或豪雨發生機率；彰投雲嘉及花蓮山區則有局部大雨發生機率。

中央災害應變中心統計，全台已發布紅色土石流警戒16條、黃色警戒101條，累計疏散撤離526人，目前收容安置64人，積淹水2處都已退水，農業損失達57萬5000元。

中央災害應變中心表示，新北市瑞芳區猴硐邊坡整治工程、桃園市復興區光華崩塌地、花蓮群震地區需加強防範豪雨造成落石崩塌意外；自海上颱風警報發布後，海巡署已勸離3466人次、1528車次，在宜蘭縣開出5張勸導單。