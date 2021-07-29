非洲豬瘟中央災害應變中心今(29)表示，據美國農業部動植物防疫檢疫署網站訊息指出，該國實驗室之監測合作計畫中，於多明尼加共和國境內採樣豬隻樣本確診感染非洲豬瘟。多明尼加是近年加勒比海地區發生非洲豬瘟疫情的首例國家，不過經查多明尼加未有直飛台灣班機，不過若攜帶豬肉製品轉機入境來台，第1次違規將裁罰20萬元，民眾切勿試法。

因應多明尼加檢出非洲豬瘟疫情，應變中心表示，依據「動物傳染病防治條例第45之1條」規定及防檢局107年12月18日公告的裁罰基準，今日起自多明尼加入境旅客違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元，外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

根據農委會農業統計資料顯示，多明尼加並未輸出豬肉產品至我國，從搭機來台也須經過美國邁阿密轉機，應變中心指出，各邊境管制機關已持續針對輸入貨物、快遞、郵包及旅客行李加強查驗，透過檢查及重罰的措施，做到滴水不漏，嚴防疫情入侵，維持我國為非洲豬瘟非疫國。

應變中心提醒，防檢局持續自旅客違規攜帶豬肉製品中檢出非洲豬瘟病毒核酸，顯示疫病引入風險仍高，且接下來9月份適逢中秋假期，依往例違規輸入含肉月餅量又將增加，國人千萬不要在網路上購買來路不明的境外含肉月餅，也不要以快遞、郵包或旅客攜帶方式違法輸入，切勿以身試法，避免遭受裁罰。