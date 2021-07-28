大學指考28日登場，雲林縣考場位於虎尾鎮虎尾科大，首日物理、化學、生物科各有20餘人缺考，缺考率近1成，物理科有2名考生未攜帶有效證件，依規定扣成績2分，雖然防疫警戒降至2級，但考場仍嚴格防疫，所幸沒有出現考生發燒等疑似染疫情況。

大學指考在28日至30日進行，28日考程為物理、化學、生物；29日數乙、國文、英文、數甲；30日歷史、地理、公民與社會，共有622名考生，分別在32個試間考試（含1間身心障礙考生試間）。

雲林考場首日3科應考人數各為200餘人，人數雖不多，但主辦單位虎尾科大不敢掉以輕心，依防疫規定所有考生均需戴口罩，同時規畫考場進出動線、量測體溫，不開放家長與親友陪考，對此考生表示過程有點麻煩，但為了防疫可以接受，並不會影響考試心情。

為使考生不受疫情影響安心應試，雲林考場提供考生節間休息與中午用餐場所，中餐由大考中心提供代訂便當服務，請試務人員送至考場，考生用餐前需領取「用餐隔板」，用餐時禁止交談、併桌，用餐後立即配戴口罩。

經虎尾科大統計，物理應考人數274人、缺考27人，缺考率9.85％。化學應考人數295人、缺考28人，缺考率9.49％。生物應考人數216人、缺考21人，缺考率9.72％。

針對物理科考生違規事件，虎尾科大指出，2名考生未攜帶應試有效證件，且於當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場、試務辦公室，依違反第6條規定「扣減其該節成績2分」。