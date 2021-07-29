蘆洲區五華街、復興路都水淹到半個輪胎高，出現機車半台都泡在水中情形（民眾提供／戴上容新北傳真）

蘆洲區復興路331巷靠近「三重果菜市場」附近水淹半個輪胎高約莫30公分（民眾提供／戴上容新北傳真）

蘆洲區復興路331巷靠近「三重果菜市場」附近水淹半個輪胎高約莫30公分（民眾提供／戴上容新北傳真）

受西南氣流及低壓帶影響，全台天氣不穩，北部出現強降雨狀況，蘆洲區多區傳出積淹水狀況，蘆洲區五華街、復興路都水淹到半個輪胎高，出現機車半台都泡在水中情形，由於附近是三重果菜市場，汽車、機車全都涉水而過，警分局則派出4名警力指揮現場交通。

新北市政府發布，因應強降雨，29日於下午2點35新北開設災害應變中心，三重、蘆洲、板橋、土城注意瞬間大雨；山區慎防溪水暴漲及坍方落石；低窪地區慎防淹水。

水利署指出，蘆洲、三重、五股淹水達2級警戒，其中， 蘆洲區復興路331巷靠近「三重果菜市場」附近水淹半個輪胎高約莫30公分，多輛機車泡在水中，蘆洲警分局緊急派出4名員警指揮交通，此外，蘆洲樓厝里、永安里等也陸續傳出淹水災情，蘆洲區公所緊急派員到場處理。

新北市議員鄭宇恩質疑，水利局蘆洲抽水站開設抽水機是看水位，但鄭宇恩認為，應該要看瞬間時雨量去開設，她指出，2點鐘的時候開設一台，3點因時雨量開設6台，水利局後續該以「瞬間雨量」評估抽水站開設抽水機狀況。

水利局回應，抽水站的抽水機須達一定水位方可執行抽水，如水位未達抽水機的浸沒水深，強行抽水將造成抽水機組損壞，所以抽水站亦依照前池水位，訂定操作機制。

今日水利局自今日上午12時起執行蘆洲抽水站預抽水作業，至下午2時38分時抽水站達最高抽水水位，且開啟7台機組抽水，已將抽水站之抽水功能發揮至最大功能，加速排除市區雨水。