曾在知名航空擔任10幾年空服員的林佩瑤，當年為了追星夢參加歌唱節目《超級星光大道2》，雖沒真的轉行當藝人，但出眾外型和活潑個性很圈粉，除了獲封「最美空姐」的頭銜，IG吸引10萬粉絲追蹤，在網路頗有名氣。近日她在限時動態大膽公開自己的體脂肪數字，意外掀起熱議。

林佩瑤昨（17日）拋下女神包袱，直接在限時動態PO站上體脂機的照片，上面寫著斗大的「31.0%」，她無奈的表示：「今天起床空腹時量的體脂，只比昨天晚上少0.3」根據衛生福利部定義，女性的正常體脂肪率落在20-30%，林佩瑤已算超過標準，但從兩周前她PO的全身照，完全看不出到底哪裡胖了，除了擁有超雄偉的雙峰，四肢都非常纖細，特別是一雙勻稱美腿，令許多網友羨慕不已，有一名網友就回：「我22，真的是超級羨慕天生鳥仔腳的人，佩瑤你一定無法想像小腿圍37公分是多粗」林佩瑤甜嗔：「小鳥腳也羨慕天生上半身很瘦的人，羨慕細手臂+水蛇腰。」話鋒一轉，她表示羨慕歸羨慕，還是得努力接受自己的不完美。

除了透露體脂肪數字，林佩瑤也回憶過往在天上飛的日子，秀出6年前與美女同事的合照，笑說以前上班最開心的就是帶外食上機，「舉凡滷味、便當、手搖飲，各種在地面上你覺得無聊的食物，上飛機後都成為人間美味，只要能不吃飛機餐，什麼都好！」另外，她解釋機組人員並沒有限制液體的容量，所以能合法帶手搖飲上飛機。