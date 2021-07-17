藝人潘瑋柏出道以來，不論主持或歌唱事業都獲得好評，更靠著演出《愛無限》勇奪金鐘獎男主角獎，不過他的身材始終成為網友熱議的話題，近日他公開瘦身有成的照片，只見整個臉和身材都明顯小了一圈，立刻引發討論。

潘瑋柏昨（16日）在Instagram曬出2張正面照，他得意表示：「不誇張。這4晚瘦了4.6公斤。」仔細一瞧不僅臉小了一圈，還露出久違的尖下巴，就連體型都明顯消瘦不少，也讓帥氣顏值再度攀回顛峰，不過他並未透露減肥秘訣究竟為何，也讓粉絲紛紛跪求瘦身訣竅。

眼見潘瑋柏瘦身有成，短短時間湧入3萬多人按讚，紛紛留言：「終於看到你漂亮的臉蛋了，終於沒有墨鏡了」、「從潘帥變潘瘦了，真的好厲害」、「現在看到你滿腦子just tell me為什麼」、「你一定喝了很多黑咖啡，排水分」、「看得出有瘦到，潘帥你本來就已經是非常帥的了，現在是超帥的喔」，但也有人搞笑表示：「拍《遺物整理師》的時候最瘦了」，立刻笑翻一票網友。

潘瑋柏去年7月與小13歲的「最美空姐」宣云結婚，但新婚後屢被爆婚變，儘管潘瑋柏事後發聲明護妻，網上仍頻爆夫妻感情不睦，不過潘瑋柏日前被直擊帶著嫩妻現身女歌手孟佳的演唱會，夫妻倆還被捕捉到同框畫面，小倆口愛相隨看演唱會的照片曝光，間接粉碎婚變傳聞。