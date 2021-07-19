王彩樺劇中哭戲爆棚。（民視提供）

葉家妤劇中遭擄走。（民視提供）

賴慧如劇中為潘柏希撐傘。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》上周五(16日)播出王中平因為簽牌輸錢，導致全家人的生活一夕巨變，尤其女兒葉家妤飾演的女兒采苓還被龍天翔的手下擄走下落不明；王中平演活了賭博成癮的坤生，他坦言這角色是他有史以來最黑暗、最谷底的角色，尤其光看劇本就會開始憂鬱，覺得坤生怎麼可以這樣，還有觀眾氣得留言給他正牌老婆余皓然，要她以後煮飯或做點心都不要給王中平吃，讓他們哭笑不得，但他說這也是很好的教材，讓觀眾看到愛賭的後果，希望大家從戲劇中得到借鏡。

王彩樺劇中擔心女兒失蹤下落不明，戲外的她表示，因為自己也有女兒，所以只要是親情戲她的眼淚就無法控制，常常從排戲就開始哭，是劇組認證眼睛有如自動水龍頭，王彩樺強調「每一滴都是媽媽的眼淚」，笑說哭完還會去找導演討拍。

葉家妤表示，她飾演的采苓真的是辛苦，常常要尖叫又要大哭，雖然劇情是峰迴路轉，但因為自己是樂天的射手座，對角色苦悶的事情也不會走心，反而很投入在表演中。

潘柏希劇中因難過姊姊被綁走，卻無能為力，一個人逃出這個家，結果碰上大雨，賴慧如拿雨傘來找他。潘柏希表示這一場戲情緒真的很重，非常投入在表演上面，就連搭檔對手賴慧如也說難得在片場沒有說說笑笑，大家全神貫注把這一場演好。潘柏希說當天哭到分不出是雨水還是淚水，加上心思都在劇情上，也沒注意到螞蟻爬上他的鞋子裡及褲子，直到導演喊卡才站起來把螞蟻都抖掉。