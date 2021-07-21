余天二女兒余苑綺7年前確診罹患直腸癌，經過多次化療後一度好轉，但兩年前她生完第二胎復發，去年她二度抗癌成功，但今年初又傳出壞消息，肺部與淋巴結又有新腫瘤。下周將住院開刀的她，今(21日)受訪透露，這次入院除了先前說的淋巴腫瘤要處理外，也會「連肝一起開」，間接證實又有新狀況。

余苑綺昨在臉書發文曬出兒子可愛影片，並寫下：「下禮拜又要住院開刀了，希望可以快快出院，不然會太想」，原本傳聞她8月將入院開刀。今據《三立新聞網》報導，余苑綺透露為了早點返家，手術日期訂在本月26日，更進一步說這回也會動到肝臟，「所以這次傷口可能比較大」。

余苑綺受訪透露這次除了淋巴部位，也會連肝一起開刀。（圖／中時資料照片）

對於癌症再度復發，余苑綺始終樂觀以對，「面對再次的復發，我一樣是相信，喜樂的心就是良藥」，並強調會為了一雙兒女好好努力對抗病魔。而近來新冠肺炎疫情升溫，余苑綺沒回北投娘家養病，跟老公、小孩都在八里的家生活，不時接業配貼補家用。

至於目前身體情況，余苑綺也承認因為化療食慾不振，但因為接下來要開刀，需要儲備體力，她還是會提醒自己吃三餐，盡量正常作息。先前她分享因免疫力下降，導致私密部位感染，排尿時相當疼痛，「妹妹就是像在火燒一樣非常的痛」，又因分泌物變多，一天要換3、4次內褲，提醒女生要愛護身體，多喝水、不要憋尿或穿不透氣的褲子，預防勝於治療。