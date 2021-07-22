大陸女網紅蘇日曼來自內蒙古，不僅是位專業舞者，還是旅遊小姐大陸區總冠軍，形象亮麗又正面，想不到年僅27歲的她日前透露得到胃癌晚期，且已經多處骨轉移，忍不住淚灑鏡頭。

蘇日曼15日在抖音頻道PO了一支vlog，一開頭先幫粉絲打預防針，表示內容可能會有點傷心和無奈，「誰會想到27歲、每天蹦蹦跳跳的我，確診胃癌晚期，並且多處骨轉移…」，她回憶診斷書放在面前時，完全不敢相信事實，面對粉絲天天關心為何住院，她哽咽的說：「我真的不敢告訴大家…。」

蘇日曼得病前熱愛舞蹈，還是旅遊小姐冠軍，努力把人生過得精彩。（圖／微博@蘇日曼）

蘇日曼27歲確診胃癌晚期、多處骨轉移。（圖／抖音@蘇日曼）

確診癌末後，蘇日曼的父母天天以淚洗面，但她知道自己必須要堅強，相信黑暗只是暫時的，光明也需要能量，接下來的日子，蘇日曼會持續透過網路紀錄「堅強少女的抗癌之路」。影片中，她數度講到哽咽，一雙水汪汪大眼盡是淚珠，但她堅強打起精神，努力帶給網友正能量，並以自身例子勉勵大家：「眾生皆苦，但願經歷人生困難的朋友看到我這麼慘，還能樂觀的面對，也能感受…感受到我的一點希望。」

蘇日曼生病後瘦很多，得靠輪椅代步。（圖／抖音@蘇日曼）

最後，蘇日曼提到拍片當下是農曆六月初六，正好是自己的生日，預祝一切都能夠六六大順，堅強的一面令網友萬分心疼，紛紛留言鼓勵：「生日快樂，加油，不要放棄」、「你一定會戰勝病魔，重新好起來的，祝你早日康復，六六大順」、「好心痛～這麼一個漂亮溫柔善良的妹妹～希望奇蹟出現」。