王識賢劇中找廖威廉上山採菇。

王識賢劇中滑倒傷腰。

李玉璽小時曾因打球造成左手骨斷掉。

項婕如（左起）、林暉閔、李玉璽劇中向廖威廉行大禮。

項婕如（左起）、林暉閔、李玉璽為這場戲跪到膝蓋瘀青。

王識賢在《神之鄉》劇中與徒弟廖威廉稻山上採菇，不料腰傷復發，手因撞到樹幹，流血且整塊皮不見。王識賢回憶以前拍八點檔都是「來真的」，他曾從2公尺高的滑波一路摔下來，皮肉傷免不了，這回只是小擦傷，笑說「當演員多少也要賣點肉」。

劇中李玉璽、項婕如、林暉閔背著王識賢參加六二四活動，拜師廖威廉練舉將軍，向他行大禮跪拜，因為鏡位關係得反覆拍攝，李玉璽一跪，其他人得立刻跟上，膝蓋都跪到腫起來，還出現大片瘀青。

其中最慘的就是林暉閔，因為水泥地不平整，加上他穿短褲無法使用護具，直接跪在碎石子上，等到導演喊卡可以起身時，膝蓋卻不慎磨到地板，痛得受不了，連站著都會發抖，嚷嚷要跟《還珠格格》的小燕子借「跪得容易」。

戲裡李玉璽身體不好、開刀住院，私下的他亦是如此，從小就是個過敏兒，經常進出醫院，對於打針吃藥這些事都不陌生。國中時因為打籃球跌倒造成手骨斷掉，媽媽沒日沒夜地在醫院照顧他，宛如劇中情節上演。

回想那段期間，即使再痛都拚命忍著，或請護士幫忙打止痛針，因為爸爸說「男兒有淚不輕彈」。李玉璽受傷後雖然持續復健，但左手至今仍無法碰到左肩，做劇烈運動時會特別小心，開玩笑說打籃球時還要請對方借過。