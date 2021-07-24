中央規定6月7日起全民免費接種新冠肺炎疫苗，不必負擔掛號費等任何費用，近日引發基層診所不滿。對此，台北市議員王世堅直言，政府不要慷他人之慨，同時他也痛批衛福部不應該用疫苗配給懲罰有違規的基層診所，因為這樣只是懲罰到一般民眾。

王世堅23日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，基層醫療診所遍佈在大家周圍，「像我鄰居就有婦產科、內科、小兒科、耳鼻喉科等等等」，他們來參與疫苗的施打，是民眾的福利，且他們會是很好的生力軍，民眾去施打時，有醫生可以幫忙看一下，有護理人員可以幫忙照顧，這非常好，民眾可以方便又能分流，「過去流感疫苗也是基層診所幫忙打」。

王世堅直言，希望政府不要慷他人之慨，不向民眾收施打費掛號費是對的，但基層醫療診所確實有支出，「因為最近的疫情，診所非常蕭條，很少病患，又增加他們這些支出是不對的，所以衛福部從善如流，願意來支付是對的」。

針對這個問題，王世堅指出，除了民進黨立委提案，醫師公會全聯會理事長、綠委邱泰源也在奔走，還有基層診所團結發聲也是重點，並沒有特別兼顧哪一個黨，基層醫療診所和醫界一樣，他們的政治支持，藍、綠、白都有，並不是特別支持哪一黨，但若用疫苗分配來做制裁，這非常不好，希望衛福部適度修正，即便基層診所做錯了、違背你的話，處罰方式還很多，用疫苗配給懲罰一般診所，其實懲罰到的會是一般民眾。