Rita空姐擁有甜美的形象與精緻的五官，在個人社群IG擁有51萬粉絲追蹤，經常在社群與大家分享日常衣著穿搭，大方展現火辣的身材。RITA最近在社群上分享一系列的白色泳裝，白皙的皮膚與修長的大腿，讓許多喜愛她的朋友們大飽眼福。

美女Rita空姐表示：「防疫也要美美的！夏天的比基尼只好在室內穿了！」她穿著一件白色的連身泳裝，大方曬出S型腰部曲線，豐滿的事業線相當火辣與性感，下身搭著一片薄紗，透出Rira翹臀雪白長腿，而她也開心的轉身秀整件泳裝剪裁造型，沒想到隨著她轉身映入眼簾的是上空美背雪白肌乍現。

Rita空姐最近曬出一張照片，在無人的機艙裡，她表示：「「現在開始防疫要做好做滿！」她戴著防疫安全護目鏡，戴著白色的口罩，搭配白色簡約的手錶，拿出認真的工作態度與專業形象。許多紛絲們直呼：「這是最美的空服員！」、「前幾天搭澎湖飛機，似乎有遇到妳服務的班機。」

許多網友回應她：「這是看過那麼多照片，唯一最好看的！」、「Rita超美的！」、「肚臍很乾淨！」、「這是天使下凡嗎？」、「美人兒搭配美錶很好看耶！」、「Rita女神的新造型很漂亮！」