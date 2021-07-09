台灣新冠肺炎疫情三級警戒延長至7月26號，減重有成的藝人小禎（胡盈禎）今（9日）也翻出一張4年前最胖時期的照片，不怕醜地鼓勵粉絲一起來運動。小禎甩肉瘦成六塊肌女神的火辣模樣，更是令上萬網友全驚呆，直呼根本本年度最勵志故事！

現年36歲的小禎是模特兒出身，過去因為壓力加上罹患多囊性卵巢症候群的關係，讓體重失控直線上升，在短短半年間飆升到90公斤，後來靠著飲食控制加上運動，終於瘦身成功。

她今日更在臉書PO出一張4年前體重最胖時期與如今擁有火辣六塊腹肌、體脂率僅13.5%超狂身材對比照，寫下：「又發現胖照一張，來鼓勵一下大家，雖然很醜……這應該是我最胖的時候了。」表示沒有痛苦就沒有收穫，鼓勵大家一起運動找回健康好身材。

小禎的減肥前後對比照PO出沒多久，隨即吸引上萬網友讚爆，不少網友更留言讚嘆小禎毅力驚人，堪稱演藝圈女星減肥的勵志範本，「天呀～完全瘦掉一個小學生好厲害」、「今日最勵志！太佩服了」、「2017那是瓜哥的相片吧」、「好羡慕小禎瘦下來，看到妳瘦是我的動力。插播題外話，胖的時候好像看到瓜哥了，哈」。

更有網友好奇問，小禎是如何克服減肥皮鬆的問題？對此小禎也不藏私大方公布秘訣，「就是中間不斷打雷射。」還自爆她為了讓肚皮緊實，打了無數次的電波跟3次魔方電波。