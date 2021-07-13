黃奕儒打造〈風箏〉鼓舞默默奮鬥的平凡勇者。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯與小魏魏嘉瑩為公視《勇者動畫系列》打造片尾曲〈愛的方法〉，兩人二度合作，雖然已默契十足，但聽到音樂總監五月天阿信事前叮嚀「要很好聽」，讓兩人戰戰兢兢，小魏說：「這4個字深深的烙印在我的心中。」

兩人去年為了寫歌，相約到咖啡店討論，還一天連換了3間店，他們解釋說：「因怕坐太久不好意思。」兩人費心著墨歌詞與旋律編排，在動畫首播後，網友留言直誇「好聽」，兩人才如釋重負。

兩人繼2018年合唱〈飛〉後，再次合作〈愛的方法〉，鼓鼓擔任製作，他明顯感受到小魏的進步，而對於小魏來說，鼓鼓一直是一位很可靠的大哥，她笑說：「有他在旁邊就不用擔心的感覺，請鼓哥有空就找我合作，然後要再去喝咖啡、吃牛排。」

防疫期間，他們也認真實踐「愛的方法」，鼓鼓手沖咖啡、種種植物，也趁著這段時間做音樂寫歌，新單曲〈愛的方法〉、〈簽收我的心〉也接連釋出；自嘲是「黑暗料理大廚」的小魏則是吃得健康，均衡補充蔬果、肉、澱粉等各種食物，也會安排時間做些運動，她也忙著籌備第3張作品，以及進行翻唱計畫。

《勇者動畫系列》原聲帶由阿信擔任音樂總監，收錄6首熱血好聽的歌曲，包括獅子LION所演唱的主題曲〈魔王與勇者〉、旺福〈今世世界紀錄〉、美秀集團〈不能重生的冒險〉、茄子蛋〈喜相逢〉、鼓鼓與小魏合作的片尾曲〈愛的方法〉皆是為動畫特別量身打造，更加碼收錄了新生代創作暖男黃奕儒自配樂改編的原創作品〈風箏〉，也是原聲帶中的另一個亮點。

黃奕儒表示：「這段配樂就來自於動畫中一幕給我很深感觸的片段，主角在經歷了許多峰迴路轉後，面對了自身的改變，思考著『為什麼而活下去』，也呼應了現實中，身處在這樣一個複雜的時代和社會，這是每個人都曾經掙扎、疑惑過，是相當重要的人生命題。」因而寫出療癒且鼓舞人心的〈風箏〉，獻給每一位在城市角落失去方向卻仍默默奮鬥著的平凡勇者們。