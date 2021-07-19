美國17歲網球小將高芙(Coco Gauff)就在奧運開幕前幾天被診斷出新冠肺炎，19日緊急宣布退出東京奧運。「我很失望地告知大家我被檢驗出COVID陽性，無法參賽東京奧運，我希望未來還有機會參加。我祝福美國隊一切順利，所有參賽者都能夠平安結束奧運。」

高芙是本屆最年輕的美國代表隊成員，柯寧(Sofia Kenin)、小威廉絲(Serena Williams)放棄奧運之後，高芙成為美國網球隊最具知名度的選手。現在高芙退出，美國隊單打剩下女將布雷迪(Jennifer Brady)、佩古拉(Jessica Pegul)、瑞斯姬(Alison Riske)。小威不參賽可以理解，她事情很多，而且此時她想爭奪的是大滿貫金盃而不是奧運金牌。

柯寧是美國排名最高的單打選手，但她7月初溫網失利之後就宣布不打奧運，「是的，我不會參加奧運，這是個艱難決定。我與團隊商量過了，因為我不允許帶人隨行，但我絕對需要有人陪我去，雖然我愛奧運，但這也是沒辦法的事。」柯寧排名女單世界第4，依規定直接獲得奧運席位。

東京奧運選手村之內已經出現新冠肺炎病例，第一波是南非國家足球隊的2名隊員與1名工作人員，以及1位橄欖球隊教練。他們正接受隔離，其餘隊員因此都算是密切接觸者，需要檢驗陰性之後才可出賽。除此之外，國際奧會自家都出現感染者，第一位是韓國籍的成員，他出境時檢驗陰性，但入境東京時又被檢驗出陽性。